В Псковской области стартует отбор участников на финал чемпионата «Молодые профессионалы-2020»

12:08, 28 июля 2020, ПАИ

1 августа в Псковской области начнутся отборочные соревнования для участия в финале 8-го Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, из-за пандемии COVID-19 мероприятия пройдут в дистанционно-очном формате.

Соревнования пройдут по трем компетенциям. В общей сложности в них примут участие четверо жителей региона. В рамках компетенции «Предпринимательство — юниоры» выступят ученики Псковской инженерно-лингвистической гимназии Станислав Фёдоров и Мартун Кизирбозунц, наставник — Егор Яковлев. Испытания пройдут на площадке Псковского агротехнического колледжа.

Еще две площадки будут развернуты в Великих Луках. В медицинском колледже в рамках компетенции «Медицинский и социальный уход» выступит студентка Виктория Логинова. Ее наставник — Нина Корнаухова. Навыки в рамках компетенции «Парикмахерское искусство» покажет студентка Анастасия Максимчук. Наставник участницы — Лилия Смирнова. Площадка будет развернута в Великолукском политехническом колледже.

Из-за сложной эпидемической ситуации организаторы отборочных соревнований обеспечили на площадках меры противовирусной безопасности.

Завершатся отборочные испытания 20 августа. Финал Национального чемпионата «Молодые профессоналы» запланирован с 1 по 20 сентября. Регион будет представлен в 6 компетенциях.

Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область является его участником с 2016 года.