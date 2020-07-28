Губернатор пообещал помочь великолучанам с ремонтом дома на улице Тенистой

12:20, 28 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал великолучанам оказать содействие в капитальном ремонте дома № 31 на улице Тенистой. Об этом глава региона заявил во время встречи с жителями дома 28 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Этот дом находится рядом с отделением новой инфекционной больницы, которая строится в Великих Луках.

«Строится очень нужное для южной части области отделение инфекционной больницы, но очень важно, чтобы интересы жителей близлежащих домов тоже были соблюдены. Я знаю, что у вас были обращения по поводу ремонта дома: крыши, фасада, внутренних сетей», – обратился губернатор к местным жителям.

Михаил Ведерников пояснил жителям дома, что по закону нет возможности переселить их в новое жильё, именно поэтому планируется капитальный ремонт здания, чтобы устранить все проблемы.

Губернатор поинтересовался у жителей дома, протекает ли у них крыша. Жильцы ответили утвердительно, однако сообщили, что её уже ремонтируют. «Василий Викторович [вице-губернатор Василий Осипов. – ПАИ], до ноября крышу должны сделать», – обратился глава региона к своему заместителю.

Жители дома также рассказали Михаилу Ведерникову, что у них есть серьёзные проблемы с канализацией и теплоснабжением. «Когда идут дожди, вода в подъезд затекает, потому что уровень дома низкий. В квартирах очень холодно. Мы звонили в теплосети, но они сказали, что тепло на выходе у них в пределах нормы, но до нас оно почему-то не доходит», – пожаловалась одна из жителей дома.

Губернатор пообещал оказать содействие в решении этих вопросов, а также сообщил, что Великим Лукам были переданы четыре спортивные площадки, одну из которых установят во дворе этого дома.

Глава Великих Лук Николай Козловский уточнил, что канализацию в доме запланировано отремонтировать в этом году, а сейчас городские власти будут решать вопрос с ливнёвкой.