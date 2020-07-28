Боеприпасы времён Великой Отечественной войны обнаружили в Печорском районе

12:29, 28 июля 2020, ПАИ

В Печорском районе обнаружили боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

23 июля на территории Печорского района выявлены артиллерийские боеприпасы времён Великой Отечественной войны, которые в последующем были разминированы и уничтожены на полигоне.

В летний период текущего года это уже третий случай выявления боеприпасов в приграничных районах.

Такие находки представляют опасность, поскольку большая часть из них может привести к взрыву при неосторожном обращении.