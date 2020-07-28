Опасная геомагнитная буря обрушится на Землю 28 и 29 июля
Достаточно опасная магнитная буря ожидается на Земле 28 и 29 июля, сообщает ТАСС со ссылкой начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России Сергея Диденко.
Отмечается, что мощная буря может нарушить работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации.
Сергей Диденко призвал учесть эту информацию при развертывании станций и узлов связи на выездных мероприятиях.