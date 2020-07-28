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Общество

Опасная геомагнитная буря обрушится на Землю 28 и 29 июля

Достаточно опасная магнитная буря ожидается на Земле 28 и 29 июля, сообщает ТАСС со ссылкой начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России Сергея Диденко.

Отмечается, что мощная буря может нарушить работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации.

Сергей Диденко призвал учесть эту информацию при развертывании станций и узлов связи на выездных мероприятиях.

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