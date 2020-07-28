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Общество

Международный театральный фестиваль «Михайловское» пройдёт в октябре

Международный театральный фестиваль «Михайловское», в котором принимают участие молодёжные коллективы и труппы, работающие для молодёжной аудитории, запланирован на 7-11 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

В течение пяти предыдущих лет этот фестиваль проводили летом, в том числе и в дни Всероссийских Пушкинских праздников поэзии, но в нынешнем году из-за сложной эпидемиологической обстановки в России традицию пришлось нарушить. Сейчас идёт работа по формированию фестивальной программы.

В разные годы в фестивале «Михайловское» с постановками по произведениям отечественной и зарубежной классики и по различному фольклорному материалу принимали участие театры и студии из Архангельска, Елабуги (Татарстан), Ижевска, Перми, Санкт-Петербурга, Серпухова (Московская область), Тюмени, других малых и больших городов России. Псковскую область на этом театральном празднике представляли студенческий «АхТеатр» Псковского государственного университета, молодежный театр «Гротеск» под началом Романа Захарова (Псков), а также театр кукол «Петрушкина баловня», работающий при Пушкинском заповеднике. Зарубежная «составляющая» фестиваля — спектакли самодеятельных русских театров из Испании и Эстонии.

Проводят «Михайловское 2020» Министерство культуры России, государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге (художественный руководитель — народный артист России, лауреат госпремии РФ Владимир Рецептер) и государственный Пушкинский заповедник.

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