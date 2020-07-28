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Великолучанку отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов

Великолучанку отправили на девять месяцев в колонию-поселение за неуплату алиментов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Женщина не исполняла решение суда, согласно которому она должна выплачивать алименты на своего сына в размере ¼ части всех видов заработка. Великолучанка не помогала ребёнку, не интересовалась его судьбой, не работала и не предпринимала мер к трудоустройству.

Задолженность по алиментам достигла 460 тысяч рублей. Отмечается, что женщину неоднократно привлекали к административной ответственности, в том числе шесть раз в 2020 году по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ за уклонение от отбывания обязательных работ.

Кроме того, будучи уже привлеченной к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), должница продолжала уклоняться от уплаты алиментов.

Итогом стало возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Наказание должнице назначил Великолукский городской суд.

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