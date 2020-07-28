Новые виды аптек могут появиться в России

13:28, 28 июля 2020, ПАИ

В России хотят ввести новые виды аптек, в том числе аптеку индивидуального предпринимателя и аптеку с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов. С соответствующей инициативой выступило Министерство здравоохранения РФ, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на приказ ведомства, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что с 2021 года в рамках регуляторной гильотины утратит свою силу приказ 2010 года «Об утверждении видов аптечных организаций». Согласно новому документу, сохранятся такие виды аптечных организаций, как «аптека», «аптечный пункт» и «аптечный киоск». Также предлагается разделить аптеки на те, что обслуживают население и являются самостоятельными, и являющиеся структурным подразделением медицинской организации.

Кроме того, будут введены новые виды аптек: аптека индивидуального предпринимателя и аптека с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов» (используются при лучевой терапии).