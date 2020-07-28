Псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика на строительстве школы в Великих Луках

14:24, 28 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время визита на строительную площадку школы на улице Заслонова в Великих Луках 28 июля раскритиковал работу подрядчика, передает корреспондент «Великолукской правды. Новости».

«У вас 130 дней отставания от графика. У вас в два раза меньше людей работает на объекте. Вы как в этом году объект собираетесь сдавать?» - выразил негодование глава региона.

В ответ на претензию руководитель подрядной организации сообщил, что хотел бы отложить сроки сдачи школы на следующий год. В свое оправдание он заметил, что на строительство такой школы в Липецке ушло два года, то есть сроки строительства были изначально определены неверно, кроме того, по его словам, проблемные моменты вскрылись и в проекте, но уже после выхода на площадку.

Михаил Ведерников отметил, что если Великие Луки приняли решение построить современную школу за один год, значит они должны проконтролировать, чтобы она была построена в срок. «Великие Луки больше не получат школ – и все. Если вы не умеете работать с деньгами и на объекте», - сказал губернатор.

Также исполнитель работ отметил, что на площадке не хватает каменщиков. «У нас вся проблема в каменщиках, мы прошли всю Россию – каменщиков нет. У нас есть бригада, которая работает в Белоруссии и в Средней Азии. Ждем открытия границы, будем завозить», - отметил он.

«Я помимо разговоров ничего не слышу. Мы что будем делать? Я вас как исполнителей спрашиваю» - призвал к ответу Михаил Ведерников.

Но в ответ подрядчик в очередной раз расскавал о возникающих проблемах.

«Меня вообще это не устраивает. Я не понимаю, если есть какие-то проблемные моменты, почему все ходят, как сонные мухи? Почему не в ежедневном режиме этим вопросом занимаетесь? Безболезненно это ни для кого не пройдет. Я не хочу унижаться перед вице-премьером, рассказывать сказки про ковид. Вся страна строит и строит с опережающими темпами. И в Псковской области подавляющее большинство объектов строится с опережением», - подчеркнул глава региона.

В завершение встречи Михаил Ведерников поручил предоставить до конца дня план, в котором будет указано, что необходимо сделать, чтобы войти в график и «чтобы было понятно, какую сумму в этом году мы возвращаем в федеральный бюджет».