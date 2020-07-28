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Спорт

Вратарь Денис Трункин вернулся в Псков

Один из самых ярких футболистов, защищавших прежде цвета псковского футбола, 35-летний голкипер Денис Трункин вернулся в Псков, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Денис Трункин будет выступать за ФК «Псков» и займется подготовкой футболистов в клубной школе.

Нынешнее возвращение Дениса Трункина в Псков уже четвёртое в карьере. Воспитанник новгородского футбола выступал за Псков после опыта выступления в дубле московского ЦСКА, после игр за новотроицкую «Носту» и дублеров питерского «Зенита». В составе «Пскова-747» Денис Трункин выигрывал серебро во втором дивизионе в сезоне 2012/13 годов. А вместе с любительским «Автофаворитом» становился победителем Кубка МРО «Северо-Запад». Последним местом работы Дениса Трункина стала новгородская футбольная школа «Электрон», где он стал тренером детей.

– Почти два года в родном Новгороде, Денис, каковы итоги этой командировки?

– Получил тренерское образование, попробовал себя в этом деле. Благодарю Новгород за добрый приём, желаю моим ребятам удачи в футболе.

– Какая твоя миссия в Пскове?

– Буду работать с ребятами 2013-2014 годов рождения, на этой неделе начинаем тренировки. Также постараюсь усилить в новом футбольном клубе вратарскую позицию. Первым номером в команде остается Денис Долгий, но я надеюсь что пригодится мой опыт и мои умения в нужную минуту.

– После завершения карьеры профессионала в 2017 году ты продуктивно выступал не только за футбольный «Автофаворит», но и за хоккейную команду перевозчиков, продолжится ли эта история?

– Да, обязательно, уже приступили к тренировками с ребятами в составе ХК «Барсы», так как хоккейного «Автофаворита» больше нет. Постараюсь соответствовать требованиям нового коллектива и забрасывать много шайб [Денис Трункин в хоккее – нападающий – ПАИ].

– С возвращением, Денис!

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