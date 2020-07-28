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Общество

Предприятия Псковской области могут бесплатно поучаствовать в онлайн-интенсиве «Цифровая прокачка бизнеса»

Фото: pixabay.com.

30 и 31 июля предприятия Псковской области могут бесплатно принять участие в мозговом штурме «Цифровая прокачка бизнеса». Как сообщается на инвестиционном портале Псковской области, организуют мероприятие АНО «Цифровая экономика» совместно с администрацией Псковской области при участии федеральных органов власти, институтов развития, ведущих российских технологических компаний, экспертного и бизнес-сообщества.

Темой мозгового штурма станет внедрение российских цифровых технологий и платформенных решений в деятельность промышленных предприятий Псковской области.

Эксперты интенсива проведут анализ внедрения и использования промышленными предприятиями региона современных цифровых технологий, определят приоритетные направления и задачи их внедрения, продемонстрируют передовые российские информационные системы, внедрение которых позволяет преобразить экономическую, управленческую или социальную сферы бизнеса.

Кроме этого, участникам мозгового штурма будут представлены меры поддержки внедрения цифровых решений, которыми могут воспользоваться предприятия промышленности Псковской области.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Первая часть мозгового штурма состоится 30 июля с 10:00 до 12:00, вторая часть – 31 июля с 10:00 до 14:00.

Участие в брейнсторме бесплатное. Для участия необходимо пройти по ссылке.

Также участникам предлагают заранее пройти диагностический опрос и определить уровень цифровой зрелости.

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте: vs.sverchkova@invest.pskov.ru или по телефонам: 8-800-250-62-24 (1115), +7-911-890-17-96.

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