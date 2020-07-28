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Спорт

На чемпионат Псковской области по вейкборду заявились представители Молдовы

На открытый чемпионат Псковской области по вейкбордингу, запланированный на 1 августа в Псковском вейк-парке, заявились участники из-за рубежа, сообщил руководитель парка и судья соревнований Павел Герасенков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На данный момент на соревнования заявились 55 спортсменов с различных регионов страны - Псков, Санкт-Петербург, Москва, Мурманск, Екатеринбург, Киров, Калуга, а также два райдера из Молдавии. Регистрация открыта до 31 июля. Однако уже сейчас понятно, что соревнования состоятся во всех 7 заявленных категория, среди которых вейк-сидячий (для спортсменов с ПОДА).

Главным судьей соревнований назначен Алан Санакоев из Москвы. Помогать ему будут Илья Табашников Никита Терсков, Александр Терсков, Алексей Варфоломеев (все из Санкт-Петербурга) и Павел Герасенков.

31 июля в вейк-парке пройдут тренировочные заезды для спортсменов, 1 августа - официальные заезды. Псковское агентство информации проведет прямую трансляцию мероприятия совместно с АНО «Псковский Спорт».

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