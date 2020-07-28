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Александр Кузьмин приглашает на #ЗаБегРФ


Всероссийская акция «ЗаБег - Страна в одном ритме» пройдет в Пскове 2 августа. О последних этапах подготовки к массовому беговому флэшмобу Псковскому агентству информации рассказал лидер движения Беговой Псков, основатель псковской Школы бега Александр Кузьмин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Свыше 300 участников зарегистрировалось в Забеге в Пскове. Всего в акции принимают участие 85 городов России в 11-часовых поясах. Участники получат возможность сразиться на дистанциях от 1,5 до 21 км. Каждый участник получит футболку на старте и медаль на финише. Победители будут определяться в нескольких возрастных категориях. Участие могут принять дети от 6 лет. Всем бегунам необходима медицинская справка-допуск.
Стартует псковский Забег от площади Ленина. Волонтерами организаторам поможет Псковский государственный университет. В субботу для желающих прошла бесплатная тренировка по маршруту Забега, участие в которой приняли 50 спортсменов. Для проведения соревнований 2 августа будет перекрыто движение по улице Карла Маркса. Участников ждёт развлекательная программа.

«Приглашаю всех псковичей попробовать свои силы в этом мероприятии! Обещаю море позитивных эмоций и достойное соперничество на дистанциях», - сообщил организатор соревнований Александр Кузьмин. Он поблагодарил администрацию Псковской области, областной и городской спорткомитеты за помощь в подготовке старта.

Отметим также, что 22 июля псковской Школе бега, созданной Александром Кузьминым, исполнилось 4 года. 26 июля бегуны отметили это событие бесплатной тренировкой у Мирожского монастыря, которая собрала 40 человек

 

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