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Общество

Великолукский детсад с трещинами может принимать детей в ограниченном режиме

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Здание нового детского сада на улице Первомайской, 23а в Великих Луках может работать в ограниченном режиме, исключая ту часть корпуса, где ранее появились трещины. Об этом во время визита в учреждение 28 июля сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, передает корреспондент «Великолукской правды. Новости».

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Готовое крыло садика сможет принять 35 детей. Все помещения уже оборудованы.

В остальной же части здания продолжится наблюдение за поведением грунта. «Динамическое наблюдение позволит нам в течение полугода точно увидеть картину», - отметила Вера Емельянова.

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Губернатор Михаил Ведерников поручил провести дополнительные работы по укреплению и стабилизации фундамента, чтобы после длительного наблюдения можно было сразу привести в сад детей.

Фото: "Великолукская правда. Новости".

«Если у нас будет невыполнение по вводу количества мест в дошкольных учреждениях, это тоже будет невыполнение нацпроекта», - отметил глава региона.

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