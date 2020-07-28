Великолукский детсад с трещинами может принимать детей в ограниченном режиме

15:12, 28 июля 2020, ПАИ

Здание нового детского сада на улице Первомайской, 23а в Великих Луках может работать в ограниченном режиме, исключая ту часть корпуса, где ранее появились трещины. Об этом во время визита в учреждение 28 июля сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, передает корреспондент «Великолукской правды. Новости».

Готовое крыло садика сможет принять 35 детей. Все помещения уже оборудованы.

В остальной же части здания продолжится наблюдение за поведением грунта. «Динамическое наблюдение позволит нам в течение полугода точно увидеть картину», - отметила Вера Емельянова.

Губернатор Михаил Ведерников поручил провести дополнительные работы по укреплению и стабилизации фундамента, чтобы после длительного наблюдения можно было сразу привести в сад детей.

«Если у нас будет невыполнение по вводу количества мест в дошкольных учреждениях, это тоже будет невыполнение нацпроекта», - отметил глава региона.