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Общество

Выставка «Пскович темнобородый» стартовала в режиме онлайн

В онлайн-режиме проходит выставка «Пскович темнобородый». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковская историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва открыла в интернете виртуальную выставку «Пскович Темнобородый» к 140-летию писателя и художника-иллюстратора В. В. Муйжеля.

Выставка доступна на сайте «Централизованной библиотечной системы Пскова».

Виктор Васильевич Муйжель (18 июля 1880 - 3 февраля 1924) родился в деревне Уза Порховского района, учился в псковской гимназии, а потом в реальном училище города Великие Луки. С 1894 года работал писцом в акцизном управлении Пскова, в страховом отделе псковской земской управы, приказчиком на рубке и сплаве леса в Гдовском уезде. Некоторое время он также учился в Центральном училище технического рисования барона А. Л. Штиглица в Санкт-Петербурге, но в 1900 году как политически неблагонадежный гражданин был выслан в Псков, где стал работать земским статистом.

В 1902 Муйжель вернулся в Санкт-Петербург и стал работать рисовальщиком в типографии, а потом иллюстратором в издательстве.

Первые его очерки, опубликованные в журналах, были посвящены Пскову. В 1904 году в журнале «Мир божий» был напечатан первый рассказ В. В. Муйжеля «В непогоду» о жизни рыбачьего поселка на берегу Чудского озера. Некоторые из своих рассказов он подписывал псевдонимом «Пскович Темнобородый» («Пскович», «Пскович Темнобородатый»).

Во время Первой мировой войны (1914-1918 годы) Муйжель работал военным корреспондентом в Польше и Галиции.

Октябрьскую революцию 1917 года в России Муйжель воспринял одобрительно. Он перебрался в Петроград, где продолжал работать: писал рассказы и повести, выступал с лекциями и докладами перед красноармейцами. Был знаком и переписывался со многими известными писателями. Похоронен в Ленинграде.

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