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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выстроить осенний рацион для укрепления иммунитета

С возвращением холодов особенно важно следить за питанием: оно помогает организму противостоять сезонным инфекциям. В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области дали рекомендации по составлению осеннего рациона.

Изображение из канала Управления Роспотребнадзора по Псковской области в MAX

Специалисты рекомендуют делать ставку на сезонные корнеплоды (свёклу, морковь, репу, редьку), тыкву и все виды капусты: они богаты клетчаткой. В меню стоит добавить квашеную капусту, мочёные яблоки, клюкву и бруснику – это источники пробиотиков и витамина С, которые помогают усваивать питательные вещества.

Восполнять дефицит витамина D можно с помощью жирной рыбы, печени трески, яиц и сливочного масла. Чтобы он лучше усваивался, следует включать в рацион нерафинированные масла (льняное, оливковое, подсолнечное) и орехи.

  • Роспотребнадзор рассказал, как выстроить осенний рацион для укрепления иммунитета
    Фото: из канала Управления Роспотребнадзора по Псковской области в MAX
  • Роспотребнадзор рассказал, как выстроить осенний рацион для укрепления иммунитета
    Фото: из канала Управления Роспотребнадзора по Псковской области в MAX

Для выработки антител нужен полноценный белок: мясо, творог, яйца, бобовые. Выбирать стоит щадящие способы приготовления: варку, тушение, запекание или готовку на пару.

От сахара рекомендуется отказаться в пользу специй и натуральных напитков: запекать фрукты с корицей, пить чай с имбирём, облепихой, отвар шиповника, морсы из сезонных ягод.

Также специалисты советуют придерживаться трёх основных приёмов пищи и одного-двух лёгких перекусов (для них подойдут яблоко, груша, хурма) – так уровень энергии будет стабильным в течение дня.

Сбалансированный осенний рацион – простая опора здоровья, добавили в ведомстве.

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В Роспотребнадзоре рассказали, как выстроить осенний рацион для укрепления иммунитета

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