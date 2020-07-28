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Общество

У псковского губернатора поднялось настроение после визита в отремонтированную школу в Великих Луках

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Губернатор Псковской области положительно оценил ремонт старого корпуса школы №6 в Великих Луках. «Вы молодцы, есть на кого равняться», - поблагодарил Михаил Ведерников за качественную и быструю работу во время своего визита в город 28 июля, передает корреспондент «Великолукской правды. Новости».

Директор школы Наталья Любавина напомнила, что реконструкцию корпуса вел великолукский подрядчик. «Мы совершенно довольны результатом его труда», - отметила она.

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Второй корпус школы № 6 рассчитан только на учеников начальной школы и может вместить 450 человек. В учреждении оборудованы специализированные кабинеты: аудитории естествознания и информатики, научно-исследовательская лаборатория, где дети смогут заниматься проектной деятельностью. Также в школе появились три кабинета технологии: мастерская для мальчиков, и стилизованные кабинет русского быта и кабинет кулинарии для девочек.

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Глава региона поблагодарил директора школы и подрядчика за работу, подчеркнув, что на них нужно равняться. «Если бы с таким отношением и темпами, качеством и вниманием делали все, то мы могли бы в два раза больше сделать. Почему я так требовательно и относился к подрядчикам на предыдущих объектах, потому что хочется сделать как можно больше – и не по одной, а по две школы в год вводить в эксплуатацию. А у нас, к сожалению, некоторые объекты переходят на следующие годы. Но вы молодцы, есть на кого равняться. Спасибо, что так с душой ко всему подходите, аж настроение поднялось», – резюмировал визит во второй корпус школы № 6 Михаил Ведерников.

Фото: "Великолукская правда. Новости".

До этого губернатор побывал на строительной площадке школы на улице Заслонова, где выразил свое недовольство темпами строительства.

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