Жителя Островского района осудили за кражу железнодорожных рельсов
За кражу железнодорожных рельсов осудили жителя Островского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в транспортной прокуратуре.
В период с апреля по июнь 2019 года обвиняемый неоднократно совершал кражи отрезков железнодорожных рельс с объектов железнодорожного транспорта, расположенных в одном из населенных пунктов Островского района Псковской области. Похищенные отрезки железнодорожных рельс он сдавал в пункт приема металлолома.
Суд назначил виновному наказание в виде 460 часов обязательных работ.