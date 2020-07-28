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Жителя Островского района осудили за кражу железнодорожных рельсов

За кражу железнодорожных рельсов осудили жителя Островского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в транспортной прокуратуре.

В период с апреля по июнь 2019 года обвиняемый неоднократно совершал кражи отрезков железнодорожных рельс с объектов железнодорожного транспорта, расположенных в одном из населенных пунктов Островского района Псковской области. Похищенные отрезки железнодорожных рельс он сдавал в пункт приема металлолома.

Суд назначил виновному наказание в виде 460 часов обязательных работ.

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