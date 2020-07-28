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Общество

Из незаконного оборота в Пскове изъяли более 1 000 литров алкогольной продукции

Более 1 000 литров алкогольной продукции изъяли из незаконного оборота в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В торговых точках и общепитах на улицах Рокоссовского, Кузбасской дивизии и Алтаева в областном центре осуществлялась продажа горячительных напитков, но федеральные специальные марки на бутылках не соответствовали оригиналам, предусмотренным законодательством.

Сопроводительные документы на алкоголь с поддельными акцизами владельцы кафе предоставить не смогли.

В двух павильонах на Завеличье полицией была изъята продукция на общую сумму около 330 тысяч рублей, на Запсковье - почти на 208 тысяч. Всего удалось конфисковать более 1 000 литров алкоголя. Расследование по данным фактам продолжается.

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