Из незаконного оборота в Пскове изъяли более 1 000 литров алкогольной продукции

16:07, 28 июля 2020, ПАИ

Более 1 000 литров алкогольной продукции изъяли из незаконного оборота в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В торговых точках и общепитах на улицах Рокоссовского, Кузбасской дивизии и Алтаева в областном центре осуществлялась продажа горячительных напитков, но федеральные специальные марки на бутылках не соответствовали оригиналам, предусмотренным законодательством.

Сопроводительные документы на алкоголь с поддельными акцизами владельцы кафе предоставить не смогли.

В двух павильонах на Завеличье полицией была изъята продукция на общую сумму около 330 тысяч рублей, на Запсковье - почти на 208 тысяч. Всего удалось конфисковать более 1 000 литров алкоголя. Расследование по данным фактам продолжается.