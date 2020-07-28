Более 10 обращений еженедельно поступает в почтовый ящик «Экопрома» в Пскове

16:24, 28 июля 2020, ПАИ

Еженедельно в Пскове граждане опускают более 10 обращений в почтовый ящик центра обслуживания клиентов компании «Экопром» – регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Как правило, среди поступающих обращений заявления на перерасчёт и архивные справки. Также поступают заявления на заключение индивидуальных договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов.

Почтовый ящик находится возле входа в офис на улице Льва Толстого, 3 в Пскове.

В ящик можно опускать различные заявления, в том числе на перерасчёт, архивные справки, выписки. На обращении обязательно нужно указать номер телефона заявителя. Выемка писем производится ежедневно в конце рабочего дня, все обращения обрабатывают специалисты.

Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках возобновили прием граждан 2 июля. Сотрудники офисов ведут работу с юридическими и физическими лицами, проводят консультации и принимают заявления на корректировку квитанций. Специалисты договорного отдела обрабатывают заявки на оформление договоров и внесение изменений в уже оформленные.

В каждом офисе строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования безопасности как для жителей, так и для сотрудников. Гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию, заходить в помещения в маске и перчатках. В центре одновременно могут находиться не более двух человек.

В связи с этим регоператор просит по возможности отдавать предпочтение дистанционным сервисам. Также лучше воздержаться от посещения офисов при ненастной погоде для исключения неудобств нахождения на улице при большом скоплении посетителей.

Все заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.

Документы, в том числе для проведения перерасчета платы за ТКО, можно направлять почтой России по адресам: ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, Псков, улица Льва Толстого, 3; ЦОК в Великих Луках: 182105, Великие Луки, проспект Ленина, 29.

Телефоны call-центров «Экопрома»: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). «Горячая линия» регоператора: 8(800)234-24-23.