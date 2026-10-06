Невельский район отмечает 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Невельский район отмечает 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Центром торжества стал городской парк имени 21-й гвардейской стрелковой дивизии, пишет газета «Невельский вестник».
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
В Аллее Героев собрались те, для кого история Невельской земли – не просто слова: представители правительства Псковской области и местной администрации, ветераны СВО, поисковики, юнармейцы и активисты «Движения первых».
Глава Невельского муниципального округа Олег Майоров, открывая митинг, подчеркнул, что 6 октября – это символ несгибаемой воли наших предков. Особый акцент он сделал на преемственности поколений: сегодня в одном строю с героями прошлого стоят современные защитники Отечества, такие как Герой России Владислав Макаров.
Слова признательности в адрес героев прозвучали и в поздравлении губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которое зачитала заместитель министра финансов региона Елена Яковлева. Также к собравшимся обратились председатель окружного Собрания депутатов Виктор Зуев, настоятель храма Святой Троицы протоиерей Пётр Нетреба и представитель волонтёрского сообщества София Кондратьева.
Завершилось мероприятие минутой молчания. К подножию памятников возложили живые цветы – как знак того, что подвиг освободителей Невеля не забыт и будет передаваться из поколения в поколение.
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