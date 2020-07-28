Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге

16:38, 28 июля 2020, ПАИ

Два человека пострадали в результате столкновения грузовых составов в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС.

Происшествие случилось в 14:39 на Малой Балканской улице на железнодорожной грузовой станции «Купчинская». После столкновения произошёл сход двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона.

В результате столкновения составов пострадали два человека. В пресс-службе городской станции скорой медицинской помощи отметили, что один из пострадавших отказался от госпитализации, второй – находится в состоянии средней степени тяжести, его госпитализировали в больницу.

Движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту, уточнили в РЖД.