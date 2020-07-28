Фильм Кончаловского вошел в программу Венецианского кинофестиваля

16:59, 28 июля 2020, ПАИ

В основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля вошли 18 фильмов, в том числе историческая драма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, пишет РИА Новости.

«Мы снизили, но не сильно число представленных фильмов», - объявил директор первого за время пандемии очного кинофестиваля Альберто Барбера.

Всего в международном киносмотре примут участие 72 фильма и 15 короткометражных картин. Несмотря на пандемию коронавируса, программа фестиваля насчитывает работы из более чем 50 стран.

Россию в основном конкурсе представит исторический фильм «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, посвященный подавлению протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. По словам Альберто Барберы, Кончаловский «каждый раз способен удивлять, он сделает это и в этот раз».

Всего в основную программу вошло 18 фильмов. Конкурентами Кончаловского станут молодой азербайджанский режиссер Хилал Байдаров («In Between Dying»), француженка Николь Гарсия («Lovers»), мексиканский автор Мишель Франко с антиутопией «Nuevo Orden», венгерский актер и режиссер Корнель Мундруцо с «Pieces of a Woman».Рубили в зародыше. Кончаловский напомнил о цензуре Пентагона в Голливуде