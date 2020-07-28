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Общество

18 миллионов рублей направили на ремонт спортзалов в Псковской области

В Псковской области по партийному проекту «Единой России» в 2020 году будут отремонтированы и оборудованы спортзалы в 19 районных и сельских школах. На эти цели выделено более 18 миллионов рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«Спортзалы модернизируют в образовательных учреждениях Псковского, Великолукского, Палкинского, Дедовичского, Опочецкого, Невельского, Печорского, Бежаницкого, Гдовского и Стругокрасненского районов. Это будут универсальные площадки, на которых заниматься физкультурой и спортом смогут не только школьники, но и местные жители» - рассказал региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Юрий Сорокин.

Сорокин добавил, что завершается строительство ФОКОТа в Плюссе.  

«Вместе с нашими однопартийцами при поддержке Правительства РФ, администрации Псковской области и лично губернатора Михаила Ведерникова мы продолжаем развивать сеть физкультурно-оздоровительных комплексов в нашем регионе. В 2020 году на очереди еще  ФОКОТы в Пскове, а также в Печорах и в Себежском районе. Такие физкультурные комплексы становятся центрами притяжения детей и взрослых. Увеличивая их число, мы движемся к увеличению продолжительности жизни и к росту числа людей, для которых спорт становится нормой», - подчеркнул депутат.

По мнению экспертов, из-за самоизоляции в России значительно возрос спрос на физическую активность: и среди взрослых, и среди детей. Процесс вхождения в спортивный образ жизни после пандемии во многом зависит от того, в каком состоянии находится спортивная инфраструктура. На необходимость развивать детский спорт — особенно активно в условиях выхода из самоизоляции — указывал президент России Владимир Путин. Он поручил кабинету министров нацеливать региональные и муниципальные власти на развитие спорта и строительство инфраструктуры.

«Нужно этим заниматься постоянно. Держать это в поле зрения, в фокусе нашего внимания, не упускать из вида. И обращать на это внимание коллег на всех уровнях», — сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, назвав развитие спортивной инфраструктуры для детей одним из приоритетов работы.

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