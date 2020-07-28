Прокурор Псковской области Иван Грибов – о Пскове, общении с журналистами и особенностях прокурорской работы

17:44, 28 июля 2020, ПАИ

В очередном эфире ПАИ-live Александр Машкарин в непринужденной обстановке пообщался с новым прокурором Псковской области Иваном Грибовым о впечатлениях от города, о спортивных привычках и об особенностях госслужбы.

Знакомые места

– Это первое ваше интервью на территории Псковской области?

– Да.

– Чему мы, конечно, рады. Но сегодня мы будем в меньшей степени говорить о прокурорских делах. Поговорим с вами просто как с человеком, который приехал в Псков на новую должность. Иван Владимирович, расскажите, во-первых, когда вы приехали в Псков? Насколько я понимаю, сперва появился указ о назначении, прошло какое-то время, и после этого вы, сдав дела, приехали в регион.

– Все очень быстро, время на раскачку не дают. Указ вышел, несколько дней – и я уже должен был быть здесь. Поэтому в короткие сроки оказался на Псковской земле.

– Вот вы приехали в Псков… Прилетели или приехали, кстати говоря?

– Приехал.

– Приехали. Въехали вы в город – самое первое впечатление от города? Необязательно парадное.

– Хорошее впечатление. Я заехал в город – вижу, что лужайки стригутся, дома покрашены. Впечатление было хорошее, приятное.

– Не было такого: «О, какой маленький город-то!» – по сравнению с тем местом, где вы раньше работали?

– Не то чтобы маленький город. Каждый город своеобразен. Здесь, наверно, такая особенность, что он небольшой, но уютный, симпатичный. Тоже очень приятно.

– А второе впечатление, уже после лужаек? Было у вас вообще время за эти несколько недель погулять?

– Да. Я приехал с супругой, пригласил ее, сам в первый раз пошел вместе с ней по Финскому парку, по Крому и, конечно же, очень был приятно удивлен таким историческим ансамблем, увидел храмы, понял, какие фильмы раньше снимались, где они снимались.

– Знакомые места, в общем, оказались.

– Да, знакомые места. И конечно, думаю, что, как в одном журнале написали, пока недооценена туристическая составляющая этого места. Очень красиво, очень интересно! Поддержка властей в развитии именно туристического кластера в этом регионе – это очень правильное направление.

– Вы упомянули, что приехали вдвоем с супругой.

– Нет, она ко мне приехала.

– Извиняюсь за нескромный, может быть, вопрос (любят у нас его задавать всем переезжающим на работу в регион чиновникам): семью перевозите?

– Да, конечно. У нас правило такое, чтобы жить вместе.

– Расскажите, как вообще вы узнали о назначении?

– Мне позвонили из генеральной прокуратуры, сообщили, что «имеется указ президента, вы назначены, готовьтесь к переезду».

– И что вы подумали?

– Что подумал? Ну все, значит, надо собираться и ехать на новое место службы.

– Ответ государственного человека. Мы-то ждем, чтобы Иван Владимирович сказал: «Ну вот, где этот Псков? Где это находится?» – взял карту, начал искать.

– Но у меня же была процедура согласования с этим регионом. Я, конечно, посмотрел карту, посмотрел сайты, почитал о Псковской области все доступные в СМИ сведения. Конечно, я уже примерно представлял, что это за место, где оно находится. До указа я знал, что меня рассматривают как возможного кандидата на эту должность. Это не было ни для кого секретом.

– Только для псковичей. Изучили вы, значит, Псковскую область по сайтам – ваше первое впечатление, когда вы смотрите виртуально о том, что происходит в регионе, в Пскове? На что вы обратили внимание?

– Сейчас еще я не смогу масштабно ответить на ваш вопрос, у меня пока только складываются впечатления и они, может быть, еще поверхностные. Но в целом информационное поле, мне кажется, неагрессивное, потому что я в разных регионах был и знаю, что бывают достаточно агрессивные ситуации.

– Неожиданный ответ!

– Может быть, я делаю еще поверхностные выводы, предстоит разобраться. Но тем не менее такое первое впечатление. Регион своеобразный: все-таки приграничная территория – это же всегда будет накладывать какой-то отпечаток на характер людей, на их вообще мировоззрение. Это мне еще предстоит понять, посмотреть. Больше всего это видишь именно в бытовых ситуациях, а не по работе. По работе – понятно: у нас четкие требования, там все ясно. А вот как это происходит именно в жизни простых людей – с этим мне еще предстоит познакомиться поглубже.

«Когда интересно, жертвуешь всем»

– Посмотрели мы, конечно, вашу биографию, когда появилась новость о вашем назначении в Псковскую область, но, как и в любой биографии государственного служащего, информация там весьма лаконичная и скудная: с 1997 года, фактически закончив вуз, вы на прокурорской работе. Расскажите, как вы решили, что будете прокурором? Может быть, просто у вас династия прокуроров? Или вы первый прокурор в семье?

– Первый прокурор. У меня династия по линии отца – военные, то есть дед был военным, отец – военный, соответственно, к прокуратуре отношение не имели. А у меня как получилось? Учась на юридическом факультете, побывал на практике, посмотрел различные госорганы. Работа в прокуратуре мне показалась интересной, и поэтому я пошел именно по этому направлению.

– А что показалось интересным?

– Когда я был на практике, следствие было еще в составе прокуратуры, и, конечно же, моя практика была у следователей прокуратуры. Это была работа именно под руководством следствия прокуратуры, а там, соответственно, расследование уголовных дел: убийств, изнасилований, определенных должностных преступлений. И вот наша практическая помощь, которую мы студентами там оказывали, была интересной – я всегда почему-то стал задерживаться на работе до того момента, пока уборщица не выгонит. И я понял, что готов после института с большим желанием в этом направлении поработать, посмотреть. Мне это было просто интересно. А когда интересно, уже ты готов жертвовать личным временем, всем остальным.

– У прокуроров, насколько я понимаю, в карьере тоже складывается определенная специализация: кто-то занимается одними делами, кто-то другими. У вас было нечто подобное?

– Понимаете, в прокуратуре очень много должностей, которые имеют определенный предмет надзора. А прокурор – это универсальная должность, когда ты обязан организовать работу всех этих направлений. Тем более, например, прокурор области – соответственно, все направления должны работать правильно, и ты вынужден быть в определенной степени универсальным, разбираться во всех этих предметах. Могу сказать, что как уголовно-правовая составляющая, так и составляющая надзора за определенным законодательством были предметами моей работы в должности не только прокурора, а еще и заместителя в Пензенской области и в Удмуртии. То есть мне все направления понятны, известны, с ними практически со всеми сталкивался. И сказать, что мне нравится больше уголовно-правовая составляющая, чем, допустим, гражданско-правовая, я не могу, потому что они должны быть на эффективном уровне в равной степени.

– Какие у вас вообще есть рабочие привычки?

– Если вас интересует режим работы …

– Например, да.

– Я не придерживаюсь такого правила, чтобы заставлять людей делать много лишнего. Должно быть такое правило, чтобы люди старались в рабочее время успевать все сделать, потому что я прекрасно понимаю, что у каждого есть семьи, личная жизнь. Я не вижу целесообразности в том, чтобы заставлять людей сидеть на работе, когда это не нужно. Тем более я знаю много примеров, когда люди сидят на работе и больше изображают деятельность, чем на самом деле делают. Нужно стараться выполнять все в рабочее время, и для этого оно должно правильно быть распределено, а задача руководства – четко обозначить задачи, чтобы у людей было понимание, что они должны сделать сегодня, завтра, послезавтра. Я больше склоняюсь к организационному моменту.

– Сейчас вы это правило распространяете на себя? Рабочие дела – в рабочее время.

– На себя – нет.

– То есть по-прежнему сидите до последней уборщицы?

– Сейчас момент, когда надо много понять, во многое вникнуть, и сфер очень много, и чтобы понять проблему, недостаточно просто бумагу прочитать – нужно вызвать подчиненных, с ними побеседовать, общаться с представителями других органов. Процесс аналитики сейчас требует много времени, поэтому, конечно, придется задерживаться на работе. Это нормально.

Формально неформальное общение

– Как у вас складываются отношения с журналистами?

– Пока вы первый. Нормально.

– Я имею в виду, на предыдущих ваших местах работы.

– В Пензе всегда были хорошие взаимоотношения. Мы и интересные передачи придумывали по совместному сценарию. Здесь, я понимаю, сложнее с телевидением, но инициатива шла даже больше от них, а мы предлагали формат, мол, обращайтесь к нам с вопросами, которые интересуют вас, журналистов, и население. Не так чтобы прокурор пришел и своим прокурорским сухим языком что-то говорил – не всем это интересно. А когда мы видим вопросы, которые нам от населения передают, мы понимаем, что вот предмет, который волнует людей.

– Кстати говоря, из предыдущих ваших мест работы вы собираетесь кому-то из коллег предложить переехать работать в Псковскую область?

– Время покажет. Сейчас надо понять, что здесь происходит, как работают.

– То есть не исключаете такую вероятность.

– Исключать не могу и говорить, что так будет, тоже не могу. Надо посмотреть.

– Занимаетесь каким-то видом спорта?

– Есть спортивные привычки, да. Если из повседневного, мне нравится большой теннис: я всегда старался хотя бы пару раз в неделю уделить ему внимание, чтобы снять психологические нагрузки. Спорт дает возможность отдохнуть от рутинной работы. А так мы с семьей стараемся всегда отдыхать активно: это либо лыжи, либо дайвинг – тоже, в принципе, мне очень нравится. У меня есть все сертификаты любительского уровня, которые предусмотрены основными категориями, поэтому, в принципе, когда есть возможность, я с удовольствием этим занимаюсь.

– Нет привычки бегать по утрам?

– Нет, не бегаю.

– Ваш предшественник Сергей Белов в должности прокурора Псковской области очень любил цитировать на пресс-конференциях различных классиков. Как вы, классиков не цитируете?

– Нет, не цитирую. Наверно, в компании друзей классиков и не классиков цитирую – на официальных мероприятиях мне пока не приходилось цитировать. Как правило, мне приходилось цитировать проблемы, которые есть, и, соответственно, о них больше разговаривать.

– А вы считаете пресс-конференции и встречи с журналистами официальными мероприятиями?

– Конечно!

– Просто любят говорить, что это неформальное общение, общение без галстуков, когда можно спокойно задать вопросы.

– Оно, по моему мнению, должно сочетать эти две составляющие. Мы же официально даем информацию, каждое слово нашего ответа носит официальный характер. Вместе с тем неофициальная составляющая должна быть в том, чтобы журналисты могли задать интересующие их вопросы, а не так, чтоб мы сказали: «Вот вы нас спросите это, вот это не спрашивайте», – тогда это будет неинтересно, наверно. В общем, для вас – неформально, для нас – формально.

– Были ли какие-то темы или дела в Псковской области, на которые ваше начальство рекомендовало обратить внимание?

– Пока острых проблем не обозначили, это будет по ходу работы выясняться. У нас сейчас будет полугодовое подведение итогов, там обратят внимание на проблемы.

– В генеральной прокуратуре?

– Да, в генеральной прокуратуре. Генеральный прокурор скоро будет подводить итоги со всеми прокурорами России, и, соответственно, мы будем видеть, есть ли какие-то точечные проблемы по нашему региону, и в целом те задачи, на которых непосредственно в ближайший период надо будет заострять внимание.

– В первую неделю вашего общения в Псковской области с кем были налажены самые первые контакты? УМВД, губернатор – кто еще?

– Конечно же, со всеми правоохранительными органами: это и следственный комитет, это и ФСБ, МВД, были и личные встречи проведены. С губернатором у нас тоже было заседание силового блока.

– Эти форматы и встречи с вашими коллегами, с руководством региона – они как-то принципиально отличаются от того, как это происходило в вашей карьере раньше?

– Отличие только в том, что теперь у меня уровень прокурора субъекта, а в другой должности был уровень заместителя. Вот и все отличие. И конечно же, здесь просто более широкий спектр вопросов. Когда ты заместитель, у тебя все-таки предмет сужен, ты разговор ведешь о своем предмете. А в качестве прокурора ты уже ведешь разговор обо всех надзорных составляющих и взаимодействии с правоохранителями.

– Как вам губернатор Псковской области?

– Я еще мало с ним общался, но вижу, что на улицах происходит активный ремонт, активные восстановительные действия, и мне нравится такой подход, когда уделяют много внимания региону и стараются его развивать, благоустраивать.

– У псковского губернатора Михаила Ведерникова есть аккаунты в социальных сетях, и туда очень активно пишут жители Псковской области, обращаются с различными проблемными вопросами. Есть ли у вас аккаунты в социальных сетях? Готовы ли вы отвечать людям там на какие-то проблемные вопросы?

– Аккаунты есть. Но у нас форма ответа регламентирована: мы должны соблюдать требования, которые перед нами ставит генеральный прокурор, то есть человек должен получить официальный ответ. Прокомментировать – это будет с нашей стороны неправильно. Но если мы получаем информацию, это всегда для нас сигнал для проверки и возможности у человека принять обращение для работы. И даже если он официально не обращается, все равно это сигнал для возможности нашей проверки.

– То есть если человек вам напишет на личную страницу, это будет все равно принято к рассмотрению? Правильно я понимаю?

– Да, это будет рассмотрено.