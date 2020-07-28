Председатель Псковского облсовпрофа высоко оценил условия труда на стройплощадке «Титан-Полимер»

17:57, 28 июля 2020, ПАИ

Строительную площадку якорного резидента особой экономической зоны «Моглино» – завода «Титан-Полимер» посетил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Генеральный директор предприятия Герман Петрушко рассказал руководителю организации о ходе строительства завода и работе по подбору персонала.

По словам Германа Петрушко, сейчас на предприятии работает 50 человек, но к запуску производства БОПЭТ-плёнки число рабочих мест увеличится до 300. Уже к концу этого года численность сотрудников должна составить около 200 человек. «Сегодня по 15 человек каждый день приходят к нам на собеседование. Открыты вакансии по рабочим специальностям на монтаж оборудования: аппаратчики, электромеханики, слесари, сварщики», – рассказал генеральный директор «Титан-Полимера».



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





























Также стороны обсудили обеспечение безопасных условий труда для строителей будущего предприятия. Герман Петрушко рассказал, что на объекте работают 160 человек и 35 единиц техники, возведение главного производственного корпуса уже заканчивается и специалисты готовятся к монтажу основного технологического оборудования. «Безопасность на объекте для нас играет существенную роль. Мы уделяем большое внимание охране труда и условиям работы сотрудников», – подчеркнул Герман Петрушко.

Во время визита Игорь Иванов пообщался с рабочими и высоко оценил условия труда, созданные для них на строительной площадке предприятия. «Охрана и улучшение условий труда, а также сохранение здоровья работников являются одним из самых приоритетных направлений деятельности всех профсоюзов. Я высоко оцениваю условия труда и организацию работ на строительной площадке завода «Титан-Полимер». Замечательно, когда руководители предприятий социально ответственны, готовы к диалогу во благо трудящихся», – выразил своё мнение председатель Псковского областного совета профессиональных союзов.