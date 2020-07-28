Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад

18:21, 28 июля 2020, ПАИ

Предок коронавируса SARS-CoV-2 появился около 40-70 лет назад. Об этом говорят результаты исследования молекулярных биологов из Китая, США и Европы. Выводы исследователей опубликованы 28 июля в журнале Nature Microbiology, пишет газета «Известия».

Биологи сравнили геномы несколько ближайших родичей коронавируса SARS-CoV-2 и выяснили, что его предок отделился от общего древа эволюции вирусов летучих мышей около 40-70 лет назад.

Специалисты пока не пришли к окончательному выводу, где и когда возник данный вирус и какие животные выступали его промежуточными носителями.