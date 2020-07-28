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Общество

Мужчина пострадал при пожаре на улице Инженерной в Пскове

В Пскове при пожаре в доме № 12 на улице Инженерной пострадал человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В пятиэтажном жилом доме на третьем этаже в квартире в одной из комнат повреждён пол на площади один квадратный метр. Возгорание потушено до прибытия пожарных. В результате пожара пострадал один человек: он получил ожог первой степени кончика носа. От госпитализации пострадавший отказался, уточнили в МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. 

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