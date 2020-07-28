Витраж художника Алексея Аникиенка обнаружили в здании бывшего телеграфа в Пскове

20:02, 28 июля 2020, ПАИ

Считавшийся утраченным витраж художника Алексея Аникиенка обнаружили в ходе ремонтных работ в здании бывшего центрального телеграфа в Пскове (улица Некрасова, 19), сообщил Псковскому агентству информации депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

«Он, как ни странно, в очень хорошем состоянии, – отметил он. – Буквально чуть-чуть повреждён. Не хватает маленького элемента. Думаю, в течение одной или двух недель приведём его в порядок».

В ходе ремонтных работ открыли только часть витража. Чтобы получить разрешение на его открытие, потребовалось порядка двух месяцев переписок с органами власти, пояснил депутат.

«К работам привлечён Союз художников, дают заключение о ценности этого витража. По разным оценкам, его стоимость – несколько миллионов долларов», – сообщил Денис Иванов.

«Единственная проблема – освещение. Его надо подобрать правильно, что витраж заиграл. В советское время, как я помню, он был достаточно яркий», – добавил парламентарий.

Но не факт, что витраж останется в стенах здания бывшего телеграфа: им уже заинтересовались городские музейщики. «Если примут решение о его переносе, то витраж демонтируют», – пояснил Денис Иванов.

Считается, что все витражи Алексея Аникиенка утеряны. Это его последняя работа. По одной из версий, при работе над витражом художник отравился свинцом и скончался.

Витраж был возвращён свету благодаря депутату Псковской гордумы Денису Иванову и художнику Сергею Семёнову.

Алексей Аникеенок (1925−1984) в 1952 году поступил в Казанское художественное училище. Большую роль в формировании творческих взглядов Аникеенка сыграла поездка на академическую дачу «Дом творчества» под Москвой (1960). К 1963 году стал живописцем, имевшим свою аудиторию и свой круг почитателей.

В 1969 году переехал в Псков, участвовал в местных выставках. В 2015 году коллекция картин Алекся Аникеенка, принадлежавшая Петербургскому институту ядерной физики имени Б. П. Константинова, была передана в дар Псковскому государственному объединённому историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику.