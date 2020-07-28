0
20:28
«Надеемся, до вскрытия не дойдет»: Андрей Михеев – о состоянии псковской экономики, объемах господдержки бизнеса и реализации инвестпроектов
20:22
Как два студента в Пскове возводят эллинг для гребного клуба
20:02
Витраж художника Алексея Аникиенка обнаружили в здании бывшего телеграфа в Пскове
19:46
643 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
17:57
Председатель Псковского облсовпрофа высоко оценил условия труда на стройплощадке «Титан-Полимер»
17:51
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом бессимптомно
17:44
Прокурор Псковской области Иван Грибов – о Пскове, общении с журналистами и особенностях прокурорской работы
Еще новости
Общество

Витраж художника Алексея Аникиенка обнаружили в здании бывшего телеграфа в Пскове

Считавшийся утраченным витраж художника Алексея Аникиенка обнаружили в ходе ремонтных работ в здании бывшего центрального телеграфа в Пскове (улица Некрасова, 19), сообщил Псковскому агентству информации депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

«Он, как ни странно, в очень хорошем состоянии, – отметил он. – Буквально чуть-чуть повреждён. Не хватает маленького элемента. Думаю, в течение одной или двух недель приведём его в порядок».

В ходе ремонтных работ открыли только часть витража. Чтобы получить разрешение на его открытие, потребовалось порядка двух месяцев переписок с органами власти, пояснил депутат.

«К работам привлечён Союз художников, дают заключение о ценности этого витража. По разным оценкам, его стоимость – несколько миллионов долларов», – сообщил Денис Иванов.

Алексей Аникеенок

«Единственная проблема – освещение. Его надо подобрать правильно, что витраж заиграл. В советское время, как я помню, он был достаточно яркий», – добавил парламентарий.

Но не факт, что витраж останется в стенах здания бывшего телеграфа: им уже заинтересовались городские музейщики. «Если примут решение о его переносе, то витраж демонтируют», – пояснил Денис Иванов.

Считается, что все витражи Алексея Аникиенка утеряны. Это его последняя работа. По одной из версий, при работе над витражом художник отравился свинцом и скончался.

Витраж был возвращён свету благодаря депутату Псковской гордумы Денису Иванову и художнику Сергею Семёнову.

Алексей Аникеенок (1925−1984) в 1952 году поступил в Казанское художественное училище. Большую роль в формировании творческих взглядов Аникеенка сыграла поездка на академическую дачу «Дом творчества» под Москвой (1960). К 1963 году стал живописцем, имевшим свою аудиторию и свой круг почитателей.

В 1969 году переехал в Псков, участвовал в местных выставках. В 2015 году коллекция картин Алекся Аникеенка, принадлежавшая Петербургскому институту ядерной физики имени Б. П. Константинова, была передана в дар Псковскому государственному объединённому историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Витраж художника Алексея Аникиенка обнаружили в здании бывшего телеграфа в Пскове
28 июля 2020
Витраж художника Алексея Аникиенка обнаружили в здании бывшего телеграфа в Пскове
643 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
28 июля 2020
643 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Председатель Псковского облсовпрофа высоко оценил условия труда на стройплощадке «Титан-Полимер»
28 июля 2020
Председатель Псковского облсовпрофа высоко оценил условия труда на стройплощадке «Титан-Полимер»
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом бессимптомно
28 июля 2020
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом бессимптомно
Спасатели просят туристические группы регистрироваться перед путешествием
28 июля 2020
Спасатели просят туристические группы регистрироваться перед путешествием
ФОТОФАКТ: В Пскове возле закрытого ресторана «Русаков» образовалась свалка
28 июля 2020
ФОТОФАКТ: В Пскове возле закрытого ресторана «Русаков» образовалась свалка
Власьевская башня Псковского кремля переходит на летний режим работы
28 июля 2020
Власьевская башня Псковского кремля переходит на летний режим работы
«Как вам скоропись XVIII века?»: псковский архив записал новый ролик для TikTok
28 июля 2020
«Как вам скоропись XVIII века?»: псковский архив записал новый ролик для TikTok

Идет загрузка...