Событийный календарь Псковской области станет частью федеральной рекламной кампании

15:15, 06 октября 2026, ПАИ

Часть событийного календаря Псковской области войдёт в федеральную рекламную кампанию, рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Заместитель губернатора анонсировала, что Псковская область станет пилотным регионом, часть событийного календаря которого попадёт в общероссийский и будет рекламироваться за государственный счёт по всей стране. «Конечно, мы сделаем акцент на Днях пушкинской поэзии и русской культуры плюс ещё около 10–15 мероприятий», – уточнила Ольга Тимофеева.

Прошедший в Псковской области форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» ещё раз дал понять, что для продвижения продукта его нужно грамотно «упаковать», подчеркнула вице-губернатор.

«Это должно быть интересно и не должно быть нездоровой конкуренции. Экспертам форума, в частности, понравился наш подход, что фактически каждый сезон у нас имеет свой календарь событий и свой бренд. И работа эта в регионе ведётся системно», – отметила Ольга Тимофеева.