«Надеемся, до вскрытия не дойдет»: Андрей Михеев – о состоянии псковской экономики, объемах господдержки бизнеса и реализации инвестпроектов

20:28, 28 июля 2020, ПАИ

Псковское агентство информации представляет текстовую версию прямого эфира ПАИ-live с председателем комитета по экономическому развитию и инвестиционной политики Псковской области Андреем Михеевым. Автор проекта Александр Машкарин и гость эфира измеряли температуру экономики Псковской области: обсудили действенность мер поддержки малого и среднего бизнеса, дали прогнозы на восстановление региональной экономики, поговорили о кредитовании предприятий Псковской области и самочувствии инвесторов.

– Пролился ли благодатный дождь государственной поддержки на предприятия Псковской области? Статистика говорит о том, что несколько сотен предприятий малого и среднего бизнеса уже заявили о прекращении своей деятельности. Расскажите, что происходит, какой статус у малого и среднего бизнеса на данный момент?

– На данный момент мы можем говорить о том, что меры поддержки, которые были приняты на федеральном и региональном уровнях, реализуются. Я не могу сказать точно о ливне или дожде. Финансирование, которое всё-таки позволило сохранить большую часть предприятий малого и среднего бизнеса, действительно дошло до получателя, что является официально подтвержденными данными. Напомню, по федеральному законодательству была предусмотрена мера поддержки: выплата субсидий на заработную плату, исходя из численности работников субъектов малого и среднего бизнеса из расчёта на одного работника. По данным налоговой службы, за апрель текущего года свыше 6000 субъектов малого и среднего бизнеса подали заявки на данную субсидию именно в Псковской области, больше 190 миллионов выплачено по ним. За май таких заявлений подано больше 5,5 тысяч. Здесь могут быть те же субъекты, которые заявлялись на апрель. В совокупности за апрель и май, за счёт средств федерального бюджета субъектам малого и среднего бизнеса по этой мере поддержки выплачено уже более 380 миллионов рублей. Сумма достаточно неплохая.

– Из какого общего числа данные 6000 предприятий?

– Из 22 тысяч малого и среднего предпринимательства Псковской области. Я бы сказал, что это практически треть уровня, о котором мы изначально говорили. 20-30% процентов могли воспользоваться этой мерой поддержки.

– Солидная цифра, это единственная популярная мера поддержки? Насколько помню, есть же ещё возврат выплаченных налогов?

– Возврат выплаченных налогов – это мера поддержки, которая была озвучена президентом. Она касается самозанятых, тех регионов, которые с прошлого года действовали в пилотном режиме налогового режима, если я не ошибаюсь. Соответственно, есть мера поддержки по налогам – это списание за второй квартал субъектам малого и среднего предпринимательства. Речь не идёт о возврате, а о том, что он просто не начисляется.

– Предприятия, хорошо, выживают, но масса компаний, которые работают на рынке услуг (туристические компании, общепит), всё ещё находятся в группе риска. Есть в комитете оценки со стороны экспертов и общества, сколько из этих компаний вынуждены будут закрыться?

– Я бы хотел напомнить про одну меру поддержки – это субсидии на компенсацию затрат по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, которая не так давно заработала. Она ориентирована, в первую очередь, на сектор который работает с потребителем. Компании, которые просто работают в этих сферах, могут заявить на получение такой субсидии через налоговую службу. Соответственно предполагается, что будет расчёт субсидии из расчета 15 тысяч на одну компанию, дополнительно возможно получение субсидии из расчёта 6000 на одного работника. Это именно компенсация затрат, связанных с этим сегментом бизнеса, с расходами, понесёнными на профилактику, закупку СИЗов, дезинфекцию и т.д. Заявление подаётся через личный кабинет налогоплательщика на сайте федеральной налоговой службы. После проверки данных эти субсидии будут перечисляться. Что касается оценок: прогнозы можно делать разные. Достоверность будет достаточно условной.

– Вскрытие покажет.

– Надеемся, до вскрытия не дойдет, но, если говорить про туристические компании, которые работают на въездном туризме, они уже возобновляют свою деятельность с учётом ограниченности по количеству туристов, соблюдения норм. Туры по Псковской области и на Талабские острова возобновляются. Компании начинают работать. Будем надеяться, что сейчас по нарастающей пойдет тенденция по этой сфере, в хорошем смысле. Касаемо ситуации с общепитом, часть объектов общественного питания в том формате, в котором они работали, уже не откроются или не с этими собственниками. Мы понимаем, что есть достаточно крупные компании, в структуру которых входит достаточно большое количество объектов общественного питания. Обеспечить заработной платой сотрудников, обеспечить сохранение контактов по поставкам продукции было достаточно сложно, но губернатор по согласованию с Роспотребнадзором пошёл на этот шаг, несмотря на все рекомендации. Напомню, что общепит относится к третьему этапу снятия ограничений, но нужно понимать трудную ситуацию. Сейчас объектам общественного питания дали возможность работать с предписанными ограничениями насчёт расстояния столов, обязательной термометрией, масками. Я думаю, что этот сектор всё-таки по итогу на 100% не восстановится по сравнению с 2019 годом по объему оказанных услуг, но, думаю, что всё-таки падения не будет больше 10-12% по итогам года. Люди долго были вынуждены сидеть дома, желание развеяться есть и потребительский спрос в этом секторе будет восстанавливаться. Опять же если мы не берём в расчёт рассуждения о второй волне коронавируса и о новой волне каких-либо ограничительных мероприятий. Если мы смотрим по сектору потребительских услуг, сейчас уже есть официально подтвержденная статистика о пяти месяцах. На днях будет статистика по полугодию. Сектор услуг пока сильно не просел в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Есть проседание по услугам жилищно-коммунального сектора, у населения есть возможность на сегодняшний день не оплачивать услуги по всем закреплённым нормативным правовым актам, но эта отсрочка восстановится.

– Ещё месяца 2 назад оценивая ситуацию в этом секторе, люди говорили о том, что 30% всё-таки прикажет долго жить, но вы говорите о 10-15%.

– Я говорил о 10-15% по объему оказанных услуг, не по количеству субъектов малого и среднего бизнеса. Здесь присутствует та же динамика, если мы анализируем количество тех же индивидуальных предпринимателей, которые с апреля по июль прекратили свою деятельность. В этом году оно меньше, чем количество за аналогичный период прошлого года.

– Не показатель, прекрасно понимаем.

– Верно, сейчас некоторые предприниматели не закрывались, рассчитывая на государственную поддержку, которую не получили. Сейчас они выходят работать, посмотрят на потребительский спрос, на связи по маркам сбыта и уже будут принимать решения, смогут ли они работать в этом режиме. Напомню, с 1 июля начал работать новый налоговый режим для самозанятых, мы видим по данным налоговой службы, зарегистрировалось уже больше 440 физических лиц. Понимаем, что прогнозы можно делать сейчас любые, но, не снимая ответственности за наши полномочия. Макроэкономические показатели всё равно будут корректироваться осенью.

– У вашего комитета есть партнёры и инструменты для работы на экономическом рынке. На ваш взгляд, что сейчас происходит в сфере инвестиций?

– Если мы говорим про внутренние инвестиции предприятий, которые не работали, у них структура внутренней экономики поменялась. Они пересмотрели структуру своих расходов, потому что её им нужно было перенаправить на оборотку, на поддержание занятости, на закупку средств индивидуальной защиты, по показателям инвестиций это всё будет учитываться. Мы продолжаем работать с инвестиционными проектами, которые были заявлены, они продолжают реализацию. Надеюсь, в этом году завершит реализацию проекта и выведется в эксплуатацию и «Леруа Мерлен», и первый этап «Титан-Полимер», и все остальные проекты реализуются. Появляются новые проекты и бизнес-планы, которые мы рассматриваем на экспертном совете особой экономической зоны. Инвестиционные планы у компаний, с кем мы общаемся, сохранены. Они могут быть у кого-то отложены сейчас с учётом возникших текущих задач по обеспечению деятельности, по сохранению объемов производства и т.д. В нашем кругу инвесторов нет таких, которые заявили бы, что эта ситуация полностью переломила их планы. Продолжают реализацию и национальные проекты. В этом году беспрецедентно большая сумма направлена на капитализацию нашей микрофинансовой организации «Фонд развития предпринимательства».

– Сколько составила реализация этого проекта?

– Общая сумма составила чуть больше 335 миллионов рублей. 73 миллиона - антикризисная поддержка: на оборотные средства, под 1% компания должна страховать государственная микрофинансовая организация. И большая часть средств пошла именно в рамках нацпроекта. Это общая программа выдачи займов, где, в первую очередь, предоставление займов на внеоборотные цели на развитие. Процент здесь больше – 4,5%.

На сайте фонда есть инструкция, как направить заявку: самостоятельно или с выделенным специалистом.

– Есть ли какие-то компании, пришедшие на региональный рынок извне, которые воспользовались определёнными экономическими затруднениями пандемии?

– Трудно сказать. Я думаю, что такая ротация, конечно, произойдёт, потому что мы будем выходить на этап становления экономики и такая замена бизнеса произойдет. Как говорится, свято место пусто не бывает. Услуги общепита востребованы, а сейчас мы поэтапно идём к снятию ограничений по туризму, возобновлению активной туристической деятельности, поэтому это является неотъемлемой частью. Пока что какого-то натиска извне я не увидел.

– Какой прогноз на восстановление экономики? Когда это произойдет?

– Рассчитываем по итогу 2021 года. В 2020 году уже ничего не сделаешь, такая тенденция характерна и для Российской экономики, в целом. Будем фиксировать ухудшение ситуации. Если не будет новой волны и очередных закрытий, то по итогам 2021 года мы должны по большей части показателей выйти на уровень, сопоставимый в 2019 году.

– Не могу не задать этот вопрос, на какой стадии сейчас находится реализация этого проекта «Титан-Полимер»? Руководство компании говорило, что соответствует графику, так ли это? Действительно ли к концу этого года будет открыт первый этап в производстве?

– Действительно так. Строительство там велось практически без сбоев по графику. Часть оборудования уже также ввезена. Сейчас нужно завершить полностью строительно-монтажные работы и провести наладку оборудования. Пока что опасений по ходу реализации графика нет. Надеемся, что к осени объект будет введён в эксплуатацию и начнется уже выпуск хотя бы в режиме пусконаладки до первых партий продукции.

– Что насчёт «Леруа Мерлен»?

– Аналогичная ситуация, к осени рассчитываем, что все запустится. Договариваемся с компанией, чтобы провести закупочную сессию, в том числе у производителей Псковской области. Если продукция будет востребована на полках Псковской области, то уже будем смотреть о поставке в другие магазины. Банки продолжают работу по выдаче кредитов.

– Есть данные? Как себя чувствуют, банковская система, сектор оказания услуг и предприятия малого и среднего бизнеса? Пользуются ли бизнес-услугами банковской сферы или присутствуют опасения не вернуть кредита?

– Компании пользуются банковским сектором. Та программа, которую изначально анонсировали под ноль процентов, она формально не отменена, но активности по ней банки проявляют меньше, потому что появилось много альтернативных инструментов, как прямая субсидия на зарплату, так и займы, которые может выдавать фонд. Нулевые кредиты всё-таки нужно возвращать после того, как появилась альтернативная программа под 2% на развитие. Если ты сохранишь численность и не выйдешь за порог снижения меньше 90%, то обязанность по оплате этого кредита возьмёт на себя государство. По второй программе под 2% сумма одобренных кредитов существенно выше, чем по нулевым кредитам. Программы рассчитаны на субъекты малого и среднего предпринимательства, на различные сектора экономики. Банки также выдают кредиты на инвестиционные цели.