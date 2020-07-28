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Общество

Возле закрытого ресторана «Русаков» в Пскове убрали скопление мусора

Фото Дениса Романенко

Возле закрытого ресторана «Русаков» в Пскове убрали скопление мусора, сообщил Псковскому агентству информации директор ресторана «Пивной дом» Денис Романенко.

«Всё убрано, благодарим читателей за бдительность!» – отметил он. Ресторан «Пивной дом» и закрытое заведение находятся в одном здании по адресу Советская набережная, 1/2.

Ранее местный житель обратил внимание на то, мусор рядом со скамейкой перед рестораном «Русаков» не убирают около месяца.

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