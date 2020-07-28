Возле закрытого ресторана «Русаков» в Пскове убрали скопление мусора
Возле закрытого ресторана «Русаков» в Пскове убрали скопление мусора, сообщил Псковскому агентству информации директор ресторана «Пивной дом» Денис Романенко.
«Всё убрано, благодарим читателей за бдительность!» – отметил он. Ресторан «Пивной дом» и закрытое заведение находятся в одном здании по адресу Советская набережная, 1/2.
Ранее местный житель обратил внимание на то, мусор рядом со скамейкой перед рестораном «Русаков» не убирают около месяца.