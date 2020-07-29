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Общество

Цены на фрукты и ягоды снизились в России

Цены на фрукты и ягоды в России летом 2020 года снизились на 10-20 %, пишет газета «Известия» со ссылкой на опрошенных изданием ретейлеров.

Как отмечают в пресс-службе «Ашана», стоимость дыни снизилась на 20 %, арбуза, нектаринов и персиков – на 10 %, а вишни – на 5 %.

Согласно данным «Утконос онлайн», в июне-июле снизились цены на сливы, нектарины, абрикосы: от 2 до 37 % в зависимости от наименования продукции. Черешня подешевела на 14 % по сравнению с прошлым годом. Дыня (торпеда) упала в цене на 16 %.

Кроме того, ретейлеры фиксируют значительный рост продаж ягод и фруктов, они связывают его как с ценами, так и с трендом на здоровое питание.

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