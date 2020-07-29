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Общество

Легальность доходов у чиновников и сотрудников госкорпораций проверят в России

В России проверят легальность доходов у чиновников и сотрудников госкорпораций, пишет газета «Известия» со ссылкой на Министерство юстиции РФ.

Проверять легальность происхождения денег будут у всех, кто в соответствии со статьей 8 закона «О противодействии коррупции» обязан декларировать сведения о своих доходах и имуществе. Речь идёт о чиновниках разных уровней, членах Совета директоров Центробанка, сотрудниках госкорпораций, а также членах их семей.

Неподтвержденные доходы, согласно законопроекту, внесенному на рассмотрение в правительство, могут изыматься в пользу государства. Это может произойти в том случае, если сумма превышает общий доход данных граждан за отчётный период и предшествующие ему два года и в отношении неё не представлены сведения, подтверждающие законность получения.

В настоящий момент средства, конфискованные в рамках «коррупционных» дел, зачисляются в бюджет Пенсионного фонда России. Минюст сейчас вносит в Гражданский кодекс уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, но и деньги в случае отсутствия доказательств законности их получения.

Это касается только госслужащих. В связи с этим требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, которые разрабатывает Минфин.

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