Траты россиян на заказ еды онлайн за время пандемии выросли в разы

08:13, 29 июля 2020, ПАИ

Выручка сервисов по доставке еды увеличилась в 2-4 раза по сравнению с периодом до карантина и с прошлым годом, пишет газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Рост продемонстрировали все сегменты, начиная от доставки продуктов и готовых блюд из ресторанов до кейтеринга и наборов для приготовления блюд.

Так, во втором квартале 2020 года выручка сегмента такси «Яндекса», который включает сервис доставки заказов из «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шефа» и «Яндекс.Лавки», выросла по сравнению с прошлым годом на 41 %, до 12,4 млрд рублей. Число пользователей у компании за время пандемии увеличилось в 2,2 раза.

Эксперты прогнозируют, что к концу года спрос продолжит расти и выручка food-tech-направления увеличится еще в 2,5-3 раза. Традиционного летнего спада заказов, который связан с отпусками, в этом году не ожидается.