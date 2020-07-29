Капремонт труб на трассе М-9 досрочно завершён в Псковской области

08:30, 29 июля 2020, ПАИ

В Новосокольническом районе раньше срока завершился капитальный ремонт водопропускных труб на трассе М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Всего капитально были отремонтированы шесть труб: на 507-м, 509-м, 510-м, 511-м, 514-м и 546-м километрах трассы М-9 «Балтия». Дорожники разобрали существующие железобетонные водопропускные трубы и провели устройство новых металлических гофрированных труб. Они должны прослужить в 2,5 раза дольше, чем использовавшиеся ранее, заметили в организации.

После капремонта искусственных сооружений на участках трассы М-9 «Балтия» специалисты уложили новое покрытие из асфальтобетонной смеси, выполнили устройство укреплений откосов насыпей, установили барьерное ограждение.

Планировалось, что объекты введут в эксплуатацию в середине ноября, но капремонт завершился раньше. В настоящий момент все действовавшие на участках временные ограничения скорости сняты.

На данный момент в Псковской области продолжается капремонт 19 водопропускных труб на дороге Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков. Планируется, что эти работы завершат в этом году.