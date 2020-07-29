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Общество

61 двор отремонтируют в Великих Луках в этом году

В Великих Луках в этом году в рамках нескольких программ отремонтируют 61 двор. Об этом сообщил первый заместитель главы городской администрации Юрий Власюк на встрече главы Великих Лук Николая Козловского с общественными советниками главы города, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

На данный момент в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» полностью отремонтированы 13 дворов. На эти цели было выделено 8 млн 453 тысячи рублей.

«Замечаний к ремонту этих дворов нет», – заверил Юрий Власюк.

Ещё 48 дворов в этом году приведут в порядок в рамках муниципальной программы «Благоустроенный двор». По состоянию на сегодняшний день ремонт завершён на 11 объектах.

«У нас нет сомнений, что благоустройство дворов будет выполнено в срок», – подчеркнул Юрий Власюк и сообщил, что уже сейчас начат сбор заявок от великолучан по благоустройству города на 2021 год.

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