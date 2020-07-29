Грозы и ливни накроют Псковскую область в ближайшие часы

09:00, 29 июля 2020, ПАИ

29 июля в Псковской области снова пройдут ливни с грозами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Сегодня, 29 июля, начиная с периода 9:00 – 12:00 по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, местами ливни», – говорится в сообщении.

28 июля после вечернего ливня дороги в Пскове затопило. Местные жители уверены, что этого не произошло, если бы во время ремонта дорог привели в порядок ливневую канализацию.