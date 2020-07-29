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Общество

Строительство детсада началось в 14-м микрорайоне Пскова

Источник: Instagram Александра Коновалова

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест началось в микрорайоне № 14 города Пскова, сообщил заместитель главы городской администрации Александр Коновалов в своём Instagram.

Источник: Instagram Александра Коновалова

Строительство организовано в рамках инвестиционного соглашения за счёт средств инвестора. «Согласно графику производства работ, к октябрю 2020 года строители планируют завершить работы по возведению коробки здания», – отметил Александр Коновалов.

Источник: Instagram Александра Коновалова

Параллельно ведутся работы по подводке внеплощадочных сетей.

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