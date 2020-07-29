Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться энтеровирусом

09:14, 29 июля 2020, ПАИ

Энтеровирус чаще всего передается водным и контактно-бытовым путями. Как не заразиться этой инфекцией, рассказали в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

Чтобы не заразиться энтеровирусом, необходимо чаще мыть руки с мылом, купаться только на оборудованных пляжах и следить за качеством воды, овощей, фруктов.

Обычно заболевание начинается сразу с острой фазы: у больного поднимается температура до 39-40 градусов, начинаются сильные головные боли, головокружение, рвота, иногда возникают боли в животе и спине.

Чтобы избежать заражения, специалисты призвают мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, после смены подгузника у ребенка, тщательно мыть фрукты и овощи, пить воду только гарантированного качества, а также защищать пищу от мух и других насекомых.

Эксперты Роспотребнадзора также посоветовали избегать контактов с людьми, у которых есть признаки инфекционных болезней и сыпь.

Риски заболеть увеличиваются, если трогать грязными руками лицо, пить сырую воду или из питьевых фонтанчиков, покупать продукты у уличных торговцев, есть в местах с низким уровнем соблюдения санитарной гигиены.

При появлении симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.