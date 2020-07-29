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Общество

Алкозамки могут появиться на автомобилях в России

В России на автомобилях могут появиться алкозамки. Соответствующую концепцию разработает Минпромторг, пишет РИА Новости.

До конца года Минпромторг планирует разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков. Эти приборы блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя. В частности, до 31 декабря будет проработан вопрос о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели.

Цены на алкозамки варьируются от 25 до 120 тысяч рублей. Готовый алкозамок стоимостью 79 тысяч рублей есть только у «Меты».

При этом отмечается, что алкозамок может допустить ошибку, поскольку в салоне, помимо водителя, могут находиться пассажиры с признаками алкогольного опьянения.

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