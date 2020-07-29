Состоялось отпевание старейшего монаха Псково-Печерского монастыря, ветерана Мартирия (Шубина)

09:18, 29 июля 2020, ПАИ

Отпевание ветерана Великой Отечественной войны, старейшего монаха Псково-Печерского монастыря Мартирия (Шубина) прошло в обители 28 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии. Монах Мартирий скончался на 95-м году жизни 26 июля.

Монах Мартирий (Марк Демьянович Шубин) родился в 1926 году в Брянской области. Весной 1943 года попал в плен и вместе с другими молодыми ребятами был отправлен в Германию. Благодаря действиям белорусских партизан Марк Шубин был освобожден из плена, после чего остался воевать в партизанском отряде. Весной 1944 года будущий отец Мартирий и его друзья попали в фашистскую засаду и были взяты в плен, откуда вскоре их освободили воины Красной Армии, и Марк был направлен на фронт, где принял участие в освобождении Европы — в боях за Будапешт и Прагу.

По окончании Великой Отечественной войны Марк Шубин продолжил службу в рядах Советской Армии до 1950 года, а затем работал на гражданских постах. В 1968 году Марк вступил в братию Псково-Печерского монастыря и принял постриг с именем Мартирий.