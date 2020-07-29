За миллионные долги у псковички изъяли автомобиль

09:23, 29 июля 2020, ПАИ

Автомобиль изъяли у псковички за миллионные долги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Принадлежащий псковичке автомобиль Opel Corsa судебные приставы арестовали в счёт погашения задолженности. В отношении должницы находится более 20 исполнительных производств о взыскании более 10 млн рублей задолженности перед физическими и юридическими лицами, кредитными организациями и налоговыми органами.

Автомобиль арестовали и увезли на эвакуаторе. Теперь транспортное средство будет реализовано на торгах или предложено взыскателям в счёт погашения задолженности.