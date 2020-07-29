Александр Братчиков занял 33-е место в национальном рейтинге мэров за июнь-июль

09:33, 29 июля 2020, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков занял 33-е место в национальном рейтинге мэров за июнь-июль. Исследование провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Оценку деятельности мэров столиц регионов дали за период июнь-июль 2020 года. Объектами оценки стала деятельность мэров 88 городов России.

При этом в рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Заочные экспертные опросы проводились с использованием некоторых положений методики Уильяма Гордона («Синектики»).