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Общество

Александр Братчиков занял 33-е место в национальном рейтинге мэров за июнь-июль

Фото Дарьи Хватковой.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков занял 33-е место в национальном рейтинге мэров за июнь-июль. Исследование провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Оценку деятельности мэров столиц регионов дали за период июнь-июль 2020 года. Объектами оценки стала деятельность мэров 88 городов России.

При этом в рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Заочные экспертные опросы проводились с использованием некоторых положений методики Уильяма Гордона («Синектики»).

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