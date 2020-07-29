Один человек пострадал при столкновении автомобилей в Великолукском районе

09:51, 29 июля 2020, ПАИ

Нетрезвый великолучанин за рулем фургона Peugeot Boxer выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Elantra. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП случилось 28 июля около 17:05 на 15-м километре трассы Великие Луки – Невель в Великолукском районе.

За рулем Peugeot находился 47-летний великолучанин, который не пострадал в результате столкновения.

Второму участнику ДТП – 40-летнему жителю Краснодара – потребовалась госпитализация. У него диагностировали вывих тазобедренного сустава и переломом предплечья.

Установлено, что в момент столкновения житель Краснодара был трезв, а у великолучанина имелись признаки алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.