Из-за града себежские фермеры приступили к сбору урожая раньше срока

10:31, 29 июля 2020, ПАИ

Сельскохозяйственные производители Себежского района приступили к первому этапу сбора урожая на полях своих хозяйств. Об этом сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Работники предприятия «Веть» убирают созревшие культуры рапса и озимой пшеницы.

Как отмечает руководство района, мероприятия по сбору культур в этом году начались раньше положенных сроков из-за того, что чуть более 10 % от выращенного урожая подверглось воздействию сильного града. Если их не убрать сейчас, они придут в негодность.

Всего в активе ООО «Веть» тысяча гектаров выращенной пшеницы и 800 гектаров рапса - важной сельхозкультуры, урожай которой имеет экспортное назначение.

«Работы по уборке урожая двигаются без внезапных проблем, кроме одной - погодные условия. Это лето богато на сильные ливни, периодически обрушивающие на поля крупный град, под которым растения ложатся на землю и практически сразу начинают гнить», - отмечают в администрации.

Специалисты предприятия работают без выходных дней и с самого раннего утра, чтобы успеть собрать созревшие культуры до неожиданного ливня или града.