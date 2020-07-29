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Общество

Богослужение накануне дня прославления Чирской иконы Пресвятой Богородицы прошло в Пскове

Фото пресс-службы Псковской епархии

Всенощное бдение накануне дня прославления Чирской иконы Пресвятой Богородицы состоялось в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Фото пресс-службы Псковской епархии

Богослужение возглавил настоятель собора иеромонах Алексий (Годлевский). Ему сослужило местное духовенство.

Фото пресс-службы Псковской епархии

Песнопения всенощного бдения исполнил хор кафедрального собора под управлением Наталии Гострой. За богослужением молились прихожане и паломники.

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