Богослужение накануне дня прославления Чирской иконы Пресвятой Богородицы прошло в Пскове
Всенощное бдение накануне дня прославления Чирской иконы Пресвятой Богородицы состоялось в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.
Богослужение возглавил настоятель собора иеромонах Алексий (Годлевский). Ему сослужило местное духовенство.
Песнопения всенощного бдения исполнил хор кафедрального собора под управлением Наталии Гострой. За богослужением молились прихожане и паломники.