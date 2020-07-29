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Общество

Две европейские страны выразили готовность принимать российских туристов

Фото Дарьи Хватковой.

Принимать российских туристов готовы только две европейские страны, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.

Пока что готовы принять российских туристов лишь Хорватия и Мальта. Другие страны Евросоюза решили не открывать границы для путешественников из России как минимум до второй половины августа.

Такую позицию заняли в том числе страны, для которых приграничный туризм с Россией экономически важен: граница с Финляндией останется закрытой до 25 августа, а с Эстонией — до сентября.

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