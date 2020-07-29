Две европейские страны выразили готовность принимать российских туристов

12:04, 29 июля 2020, ПАИ

Принимать российских туристов готовы только две европейские страны, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.

Пока что готовы принять российских туристов лишь Хорватия и Мальта. Другие страны Евросоюза решили не открывать границы для путешественников из России как минимум до второй половины августа.

Такую позицию заняли в том числе страны, для которых приграничный туризм с Россией экономически важен: граница с Финляндией останется закрытой до 25 августа, а с Эстонией — до сентября.