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Общество

Новый участник присоединился к программе «Подарок новорождённому» в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова.

Список партнеров региональной программы «Подарок новорожденному» расширяется. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

К проекту присоединились магазины детской одежды и игрушек «Рики Тики Бум», которые располагаются в Великих Луках.

Акция «Подарок новорожденному» реализуется в области с 2019 года, с этого года акция стала региональной программой. Это дополнительная мера поддержки материнства и детства, инициированная губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Подарочные наборы получат все семьи, в которых дети родились с января этого года. Они вручаются родителям новорожденных. Наборы включают сертификат номиналом 5 тысяч рублей от Фонда развития Псковской области, поздравительную открытку и памятную медаль «Рожденному на земле Псковской». На медали предусмотрено место для гравировки имени и даты рождения малыша.

С начала реализации проекта выдано 7,5 тысячи сертификатов.

Оператором программы «Подарок новорожденному» выступает благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Отметим, что подробную информацию о реализации сертификата в магазинах «Рики Тики Бум» можно получить в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/rikitiki.boom и по телефону +7 (911) 698-89-97. Информацию об остальных магазинах-партнерах акции («Планета детства», «Cool Kids», «Скобаренок» в городе Пскове, «КарапузиК» и «Гном» в городе Великие Луки) можно узнать на сайтах региональных комитета по здравоохранению и комитета по социальной защите в разделе «Акция «Подарок новорожденному», на сайте благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» в разделе «Проекты фонда».

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