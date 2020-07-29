О заражении людей коронавирусом в 2012 году узнали учёные

12:56, 29 июля 2020, ПАИ

Американские ученые предполагают, что коронавирус мог перейти к человеку от летучих мышей еще в 2012 году. Как пишут «Известия», ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон считают, что похожий на SARS-CoV-2 вирус был найден еще в 2012 году, когда шесть шахтеров заразились неизвестной инфекцией, трое из них умерли.

Исследователи опираются на магистерскую работу Ли Сюя из Медицинского университета Кунь Мина, которую они перевели с китайского языка на английский.

В научной работе описывается шесть случаев развития пневмонии неизвестного происхождения. Все симптомы совпадают с COVID-19: сухой кашель, дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, повышенное тромбообразование. Ли Сюй приходит к такому выводу: «В Институте зоологии Кунь Мин мы подтвердили, что шесть пациентов подверглись воздействию вируса китайской рыжей подковообразной летучей мыши».

В связи с этим Лэтэм и Эллисон предположили, что в организмах шахтеров RaTG13 (самый генетический близкий к новому коронавирусу образец) или очень похожий вирус превратился в SARS-CoV-2, необычно патогенный коронавирус, высоко адаптированный для человека. Также ученые уверяют, что лаборатория Ши (сотрудника Института вирусологии Уханя) использовала медицинские образцы, взятые у шахтеров. «Именно этот адаптированный к человеку вирус, теперь известный как SARS-CoV-2, сбежал из Уханьской лаборатории в 2019 году», - заключили исследователи.