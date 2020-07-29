Владимир Путин: необходимо не допустить повторного введения ограничений

14:09, 29 июля 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин призвал сделать все, чтобы избежать повторного введения режима ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил 29 июля на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, пишет ТАСС.

«Необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений, тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме», - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил, что поводов расслабляться еще нет. «Ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но может качнуться в любую сторону», - уверен президент.

По его словам, эксперты не исключают обострения ситуации с коронавирусом осенью и зимой, и эти риски нужно просчитать и подготовиться.